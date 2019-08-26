Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами

Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»
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Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Известия25 августа в 17:01

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«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

URA.Ru25 августа в 21:00

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известия25 августа в 17:01

«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Коммерсантъ25 августа в 23:16

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

РИА Новости25 августа в 22:01

«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «центров притяжения»

РБК25 августа в 21:45

«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАСС25 августа в 19:53

«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками

RT на русском25 августа в 23:22
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Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
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В США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины

REGNUM 01:17
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Известия 03:21
Происшествия

В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека

В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
Российская газета 04:31
Происшествия

В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим

Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Происшествия

Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Культура

Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Космос

На МАКС-2019 впервые представят ракетный двигатель для полетов на Луну

Вести.Финанс вчера в 04:41
Общество

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Известия 04:11
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Авто

Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019

Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
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Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
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Футбол

ЦСКА празднует 108-й день рождения

27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
Евро-футбол.ру 04:07
Экономика

В России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ

В России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну, сообщается 27 августа на сайте правительства.
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Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Общество

На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов

На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
Взгляд.ру 03:08
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
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