Экономика
Телеканал 360°Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами
Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»
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с чего всё началось
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.Известия25 августа в 17:01
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«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек
URA.Ru25 августа в 21:00
«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Коммерсантъ25 августа в 23:16
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ТАСС25 августа в 19:53
«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками
RT на русском25 августа в 23:22
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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
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Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
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27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
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В России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ
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На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов
На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
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