Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

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Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»

Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами

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