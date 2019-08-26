Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

с чего всё началось

Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»

Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами

Армия и оружие Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Общество В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Музыка Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны» Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Происшествия Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

Политика В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019 27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Происшествия После взрыва на полигоне в Северодвинске нашли радиоактивные изотопы На полигоне ВМФ под Северодвинском специалисты Росгидромета обнаружили радиоактивные изотопы после взрыва, прогремевшего 8 августа.

Политика ЦИК отменил заседание экспертного совета из-за недостатка оппонентов Назначенное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИКе по выборам в Мосгордуму с участием независимых экспертов и СМИ отменили, сообщила пресс-служба комиссии.

Экономика В России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ В России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну, сообщается 27 августа на сайте правительства.

Футбол Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет» Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».

Космос «Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.

Политика Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах» Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.

Культура Петру Мамонову предстоит вторая операция Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.

Технологии В аэропортах России хотят внедрить технологию распознавания лиц В крупнейших аэропортах Российской Федерации уже полным ходом тестируются системы автоматизированного распознавания лиц пассажиров — например, созданная компанией NtechLab технология FindFace.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд вчера опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.