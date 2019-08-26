Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами

Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»
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Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Известия25 августа в 17:01

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Алкомаркет будущего: Почта России хочет освоить новую функцию

РЕН ТВвчера в 03:15

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РБК25 августа в 21:45

«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками

RT на русском25 августа в 23:22

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

РИА Новости25 августа в 22:01

«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

URA.Ru25 августа в 21:00

«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАСС25 августа в 19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известия25 августа в 17:01
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