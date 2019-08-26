Экономика
Телеканал 360°Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами
Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия»
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Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.Известия25 августа в 17:01
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«Известия»: отделения «Почты России» могут стать магазинами и аптеками
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