Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптекамиРИА Новости 22:01

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Известия17:01

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«Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю алкоголем

РЕН ТВ19:59

«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Коммерсантъ23:16

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

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РБК21:45

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URA.Ru21:00

«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАСС19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известия17:01
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