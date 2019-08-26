Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОтделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
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с чего всё началось

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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«Почта России» просит 85 млрд рублей на развитие собственных алкомаркетов и аптек

URA.Ruвчера в 21:00

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РБКвчера в 21:45

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

РИА Новостивчера в 22:01

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Коммерсантъвчера в 23:16

Почта России просит 85 млрд рублей на торговлю алкоголем

РЕН ТВвчера в 19:59

«Известия»: «Почта России» просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

ТАССвчера в 19:53

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известиявчера в 17:01
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