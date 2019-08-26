Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»РБК 21:45
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено в 23:19
Происшествия
В Тюмени машина сбила двух девушек
Обновлено в 23:12
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено в 20:54
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Согласно предложенным коррективам, размер ежегодных платежей владельцев автомобилей мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 3150 до 2250 рублей, а налог на более мощную машину в 200 лошадиных сил снизится с 7000 до 5000 рублей в год.
Обновлено в 22:27
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Космос
Испытания системы управления ракеты «Союз-5» начнутся в 2020 году
НПО автоматики планирует начать испытания системы управления для ракеты-носителя "Союз-5" в середине 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.
Обновлено 23 августа в 04:14
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено в 14:29
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено 23 августа в 05:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 05:59
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Из курса античной истории многим запомнилась история о том, как математик Архимед придумал хитроумный способ для того, чтобы уничтожить римский флот, осадивший Сиракузы: сфокусировав солнечные лучи на деревянных кораблях при помощи бронзовых зеркал, защитники города подожгли их.
Обновлено в 00:04
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02