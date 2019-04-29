Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестагеNews.ru 08:00
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru. Я видел документ от органов юстиции самопровозглашённых ДНР и ЛНР, в которых указано, что 90% снарядов прилетели в Донбасс с Украины.
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Немецкий политик: «Материалов для международного трибунала о военных преступлениях Порошенко достаточно уже сейчас»
Комсомольская правдавчера в 16:50
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Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
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Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Армия и оружие
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Фанаты «Спартака» снова оскорбляют Глушакова
Болельщики «Спартака» снова оскорбляют капитана команды Дениса Глушакова. Хавбек вышел в старте на матч против «Рубина».
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Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
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Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»
Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
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В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе
Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
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Раноккья продлил контракт с «Интером»
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Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
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Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
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Обновлено в 05:37
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
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Обновлено в 13:39
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
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Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
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Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на «Мерседесе»
В предпочтениях Ким Чен Ына нет ничего удивительного: лимузин Maybach S600 Pullman Guard считается одним из популярнейших средств передвижения для высшего эшелона властей разных стран (на подобном "Пульмане" до появления проекта "Кортеж" и бренда Aurus передвигался и Владимир Путин).
Обновлено в 08:06
Политика
Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине
На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55