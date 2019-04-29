Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестагеNews.ru 08:00

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru. Я видел документ от органов юстиции самопровозглашённых ДНР и ЛНР, в которых указано, что 90% снарядов прилетели в Донбасс с Украины.
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Немецкий депутат предложил судить Порошенко в Международном трибунале

РИА Новости08:28

Призыв немецкого депутата судить Порошенко за геноцид в Донбассе прокомментировали в Госдуме

Народные новости10:02

В ФРГ предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Газета.Ru08:39

В Германии захотели отдать Порошенко под международный трибунал

РЕН ТВ09:27

Немецкий депутат призвал судить Порошенко на трибунале по Донбассу

Известия04:38

В Госдуме отреагировали на призыв немецкого депутата судить Порошенко за геноцид в Донбассе

ФАН04:24

Немецкий политик: «Материалов для международного трибунала о военных преступлениях Порошенко достаточно уже сейчас»

Комсомольская правдавчера в 16:50
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Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Кино

Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Футбол

Фанаты «Спартака» снова оскорбляют Глушакова

Болельщики «Спартака» снова оскорбляют капитана команды Дениса Глушакова. Хавбек вышел в старте на матч против «Рубина».
Обновлено в 13:16
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Технологии

Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»

Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Актера из фильма об итальянских бандитах ранили ножом в Неаполе

Актера украинского происхождения Артема Ткачука, снявшегося в криминальной драме «Пираньи Неаполя», ранили ножом в этом же городе.
Обновлено в 14:28
Футбол

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Обновлено в 12:33
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель Pullman

Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Авто

Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на «Мерседесе»

В предпочтениях Ким Чен Ына нет ничего удивительного: лимузин Maybach S600 Pullman Guard считается одним из популярнейших средств передвижения для высшего эшелона властей разных стран (на подобном "Пульмане" до появления проекта "Кортеж" и бренда Aurus передвигался и Владимир Путин).
Обновлено в 08:06
Политика

Вучич заявил, что будет бороться за Сербию на переговорах в Берлине

На переговорах по Косово, которые пройдут в рамках саммита в Берлине, президент Сербии Александр Вучич пообещал бороться за свою страну.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Направлявшийся в США мигрант скончался на крыше поезда в Мексике

Обновлено в 15:15
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
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