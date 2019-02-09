Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в МосквеГазета.Ru 15:02

Как стало известно "СЭ", во время матча команд 2008 года рождения "Северная Звезда" - "Дмитров" случился конфликт с участием родителей хоккеистов.

с чего всё началось

Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Происшествия В Новосибирской области четверо детей и взрослый погибли при пожаре Дом оказался уничтожен пламенем — крыша рухнула на находящихся в доме людей. Погибли четверо детей и один взрослый.

Шоу-бизнес Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".

Происшествия Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.

Космос «Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.

Происшествия В Париже манифестанту оторвало гранатой кисть руки В руках у молодого человека взорвалась граната со слезоточивым газом, сообщает газета L`Avenir.

Общество На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

Происшествия Украинские радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве Украинские радикалы обстреляли из салютов дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова в Киеве, видео нападения опубликовано в YouTube.

Политика Советник Трампа высмеял отключение света во время выступления Мадуро Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял в Twitter выступление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время которого погас свет.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Экономика Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.

Авто АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.

Армия и оружие Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.

Происшествия В Мексике застрелили известного радиоведущего В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.

Общество В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.

Происшествия В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».

Экономика Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.

Общество По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.

Интернет Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.

Происшествия СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за якобы имеющей место недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.