Экономика

Отчетности задали позитивный настрой американским инвесторамFinam.Ru 02:10

Во вторник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне, а позитива придали воодушевляющие корпоративные отчетности ряда компаний, а также ожидания того, что в ходе ближайшего заседания, которое пройдет на следующей неделе, Федрезерв снизит ключевую процентную ставку.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Отчетности задали позитивный настрой американским инвесторам

Finam.Ru02:10

US STOCKS-S&P 500 достиг рекордного пика, в фокусе - отчеты компаний

Financial Oneвчера в 02:41

Биржи США слабо растут на статистике и корпоративных отчетностях

ПРАЙМвчера в 10:49

Фондовые торги в США завершились ростом, в России — снижение

Росбалтвчера в 02:10

Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов

РБКвчера в 02:00

Coca-Cola важнее МВФ. Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 16:55

Фондовый рынок США вырос в цене

РЕН ТВ22 июля в 23:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Игры

В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019

Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Власти уточнили причину пожара в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 02:06
Политика

Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»

Обновлено в 02:17
Общество

Составлен топ-5 самых популярных у жителей России зарубежных сериалов

В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов».
Обновлено в 02:30
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Израиля Перец провел 31 матч и забил 8 голов.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
Обновлено в 01:37
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Футбол

Швец продлил контракт с «Ахматом» до 2023 года

Обновлено вчера в 13:51
Футбол

Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основы

Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой.
Обновлено в 02:10
Религия

«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом

Обновлено в 02:08
Экономика

Росстат назвал зарплату, которую получают большинство россиян

Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в предварительных данных Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 04:53
Финансы

Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования

В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.
Обновлено вчера в 10:27
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
ещё по теме
Главное