Экономика
Отчетности задали позитивный настрой американским инвесторамFinam.Ru 02:10
Во вторник, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне, а позитива придали воодушевляющие корпоративные отчетности ряда компаний, а также ожидания того, что в ходе ближайшего заседания, которое пройдет на следующей неделе, Федрезерв снизит ключевую процентную ставку.
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