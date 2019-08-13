Экономика
Отчетность ОГК-2 позволяет рассчитывать на более высокие дивидендыFinam.Ru вчера в 03:30
Чистая прибыль получила дополнительную поддержку от снижения чистых финансовых затрат и выросла на 73% г/г (3.4 млрд руб.). FCF увеличился более чем в два раза г/г (3.6 млрд руб.) благодаря сильной динамике OCF и несмотря на рост капзатрат на 50% г/г.
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Здоровье
Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку
Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа
В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Политика
Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США
Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Финансы
Обваливший мировую экономику фактор замечен в США
Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Футбол
«Зенит» поздравил Александра Медведева с днем рождения
«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил генерального директора Александра Медведева с 64-летием.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик»
Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Культура
Гоблин озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов
Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, переведет и озвучит для «Ростелекома», зарегистрированного в Петербурге, фильмы.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в электронном виде
В МВД проинформировали о том, что водители, у которых есть договор ОСАГО в электронном виде, смогут показывать его сотрудникам ГИБДД в распечатанном виде или на электронном носителе.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43