Экономика

Отчетность ОГК-2 позволяет рассчитывать на более высокие дивидендыFinam.Ru вчера в 03:30

Чистая прибыль получила дополнительную поддержку от снижения чистых финансовых затрат и выросла на 73% г/г (3.4 млрд руб.). FCF увеличился более чем в два раза г/г (3.6 млрд руб.) благодаря сильной динамике OCF и несмотря на рост капзатрат на 50% г/г.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

События предстоящего дня: «Интер РАО» раскроет отчетность, пройдет совет директоров ОГК-2

Finam.Ruвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Здоровье

Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку

Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Краснодар» начал продажу билетов на домашний матч с «Олимпиакосом»

Обновлено в 05:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Политика

В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа

В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Политика

Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США

Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Финансы

Обваливший мировую экономику фактор замечен в США

Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Футбол

«Зенит» поздравил Александра Медведева с днем рождения

«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил генерального директора Александра Медведева с 64-летием.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Названы сроки начала ремонта и восстановления аппарата «Лошарик»

Для ремонта глубоководного аппарата планируют задействовать мощности Центра судоремонта «Звёздочка».
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Общество

В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика

«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова

«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Культура

Гоблин озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов

Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, переведет и озвучит для «Ростелекома», зарегистрированного в Петербурге, фильмы.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья

Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в электронном виде

В МВД проинформировали о том, что водители, у которых есть договор ОСАГО в электронном виде, смогут показывать его сотрудникам ГИБДД в распечатанном виде или на электронном носителе.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Путин проинспектировал строительство «Тавриды»

Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное