МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в ШереметьевоSnob.ru вчера в 07:48

Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.

Отчет сделан более чем на ста страницах, он предварительный. Расследование катастрофы еще не окончено. В документе описана поминутная хронология событий, даны записи разговоров экипажа, представлены фотографии сгоревшего лайнера, в том числе места, куда попала молния.

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

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