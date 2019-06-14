Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в ШереметьевоSnob.ru вчера в 07:48
Отчет сделан более чем на ста страницах, он предварительный. Расследование катастрофы еще не окончено. В документе описана поминутная хронология событий, даны записи разговоров экипажа, представлены фотографии сгоревшего лайнера, в том числе места, куда попала молния.
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Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service вчера в 10:48
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Мантуров: отчет МАК подтвердил штатную работу SSJ 100 при авиакатастрофе в Шереметьево
Коммерсантъвчера в 12:07
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