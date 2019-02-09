Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в МосквеГазета.Ru вчера в 15:02

Как стало известно "СЭ", во время матча команд 2008 года рождения "Северная Звезда" - "Дмитров" случился конфликт с участием родителей хоккеистов.

с чего всё началось

Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Происшествия Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на котором виден огромный падающий огненный шар с "хвостом", сообщает НТВ.

Общество «Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Здоровье Скворцова назвала сроки окончания эпидемии гриппа в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью Первому каналу заявила, что, по прогнозам Минздрава, эпидемия гриппа завершится в середине апреля.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Происшествия В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.

Религия Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб Российские специалисты в городе Хевроне на Западном берегу реки Иордан проводят работы по освобождению ветхозаветного Мамврийского дуба от отмерших частей, которые препятствуют росту молодых побегов из корня дерева, почитаемого как святыня трех монотеистических религий, говорится в сообщении Русской духовной миссии (РДМ).

Общество Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.

Политика Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Музыка Рэпер установил новый мировой рекорд по скорости читки Американский рэпер Mac Lethal побил мировой рекорд по скорости читки рэпа (фаст флоу). Артист за две минуты смог зачитать более тысячи слов.

Общество В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.

Хоккей Россия победила Чехию в матче хоккейного Евротура Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура—Шведских хоккейных игр.

Кино В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.

Экономика Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.

Здоровье Названы шесть симптомов появления рака у мужчин Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Авто Названы самые удобные автомобили на рынке России Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.

Наука Ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре Ученые из Университета Лестера (Британия) нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре.

Происшествия Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Авто Две модели Nissan подорожали в России Большинство комплектаций кроссовера Nissan Terrano и спорткар Nissan GT-R подорожали на российском рынке.

Шоу-бизнес Экс-резидент Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве Одна из бывших участниц юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку шестилетней давности о советском генерале Дмитрии Карбышеве.