Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в МосквеРоссийская газета вчера в 17:30

Как стало известно "СЭ", во время матча команд 2008 года рождения "Северная Звезда" - "Дмитров" случился конфликт с участием родителей хоккеистов.

с чего всё началось

В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.

Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве

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