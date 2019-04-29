Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонииКоммерсантъ 05:31

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
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Суд вынес приговор отцу полковника Захарченко

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Агентство Москва05:24

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

ТАСС06:00
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