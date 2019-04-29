Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонииРИА Новости 05:51

Суд приговорил отца полковника Дмитрия Захарченко к четырем годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Виктору Захарченко назначен штраф в 800 тысяч рублей, добавила судья Оксана Горюнова.
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Интерфакс03:36

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Ведомости06:06
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