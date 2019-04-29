Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растратуРБК 06:19

Мещанский суд Москвы приговорил отца «полковника-миллиардера» из МВД Виктора Захарченко к четырем годам колонии со штрафом 800 тыс. руб. за растрату 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

РИА Новости05:51

Отец полковника Захарченко приговорен к четырем годам колонии

Аргументы и Факты06:06

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

ТАСС06:00

Суд вынес приговор отцу полковника Захарченко

News.ru05:27

Отца полковника Захарченко осудили на четыре года колонии за растрату в банке

Росбалт05:34

Генпрокуратура объявила о приговоре отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко еще до решения суда

Эхо Москвы06:00

Суд приговорил к четырем годам колонии отца полковника МВД Д.Захарченко (дополнение 2)

Агентство Москва05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Авто

Старт продаж автомобилей Aurus отложили на год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Футбол

Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»

Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате

Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции

Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ

Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.
Обновлено в 05:44
Финансы

Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.
Обновлено в 10:16
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Разведку вели 28 летательных аппаратов. Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали "Герой Труда Российской Федерации", среди награждаемых - артист Василий Лановой и председатель реготделения "Союза писателей России" – "Союза писателей Адыгеи" Исхак Машбашев.
Обновлено в 07:02
Политика

В Сербии отметили двойные стандарты Запада в случае с российским газом

Запад относится к Сербии, используя двойные стандарты, в том числе в вопросе поставок российского газа, заявил в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Музыка

Гитарист Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции

Обновлено в 03:00
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Чиновник Дербента подозревается в превышении полномочий

Установлено, что в период с 2010 по 2016 гг. подозреваемый нелегально «подарил» в собственность 3-м местным жителям 3 жилплощади, находящиеся в федеральной собственности.
Обновлено в 09:23
Хоккей

Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:27
Технологии

Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов

Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Викторович Захарченко
Бывший высокопоставленный служащий органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное