Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растратуРБК 06:19

Мещанский суд Москвы приговорил отца «полковника-миллиардера» из МВД Виктора Захарченко к четырем годам колонии со штрафом 800 тыс. руб. за растрату 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

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