Происшествия

Алексея Навального госпитализировали из спецприёмникаДиалог вчера в 08:15

Политика Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника, в котором он отбывал административный арест. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Диагноз оппозиционера — острая аллергическая реакция.
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с чего всё началось
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Ведомостивчера в 05:46

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Политик Алексей Навальный остаётся в терапевтическом отделении 64 больницы Москвы

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Навального увезли из спецприемника в больницу

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«У него сильнейший отек, повреждены глаза»: адвокат Навального о состоянии политика и недопуске его врачей

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Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Интерфаксвчера в 06:16

Навального госпитализировали из спецприемника

РЕН ТВвчера в 05:23
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В Ливии подбили два украинских Ил-76

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Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

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Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

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Происшествия

В Якутии 22 человека отравились шаурмой

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Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется чемпионом мира из «Ювентуса»

Французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Политика

«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая

Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Здоровье

В Индии родился ребенок-русалка

Обновлено вчера в 11:41
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»

Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Общество

Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
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Гаджеты

Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»

По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

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Общество

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Общество

Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера

Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма

Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
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Происшествия

Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию

В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
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Обновлено вчера в 10:55
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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