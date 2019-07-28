с чего всё началось

Политика Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника, в котором он отбывал административный арест. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Диагноз оппозиционера — острая аллергическая реакция.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Политика «Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Общество Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом» По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.

Общество Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.

Политика Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.

Происшествия Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

Происшествия В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.