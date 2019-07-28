Происшествия
Алексея Навального госпитализировали из спецприёмникаДиалог вчера в 08:15
Политика Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника, в котором он отбывал административный арест. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Диагноз оппозиционера — острая аллергическая реакция.
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с чего всё началось
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.Ведомостивчера в 05:46
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы Навального
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется чемпионом мира из «Ювентуса»
Французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма
Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55