Футбол
Отборочный турнир ЧЕ-2020 по футболу стартует в четвергТАСС вчера в 17:55
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Десятью играми в четверг стартует отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Матчи отбора пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.
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Сборная Россия по футболу проведет открытую тренировку в Бельгии перед отборочными матчами к ЧЕ-2020
Независимое телевидение Севастополявчера в 03:45
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