Отборочный турнир ЧЕ-2020 по футболу стартует в четвергТАСС вчера в 17:55

Десятью играми в четверг стартует отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Матчи отбора пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

Отборочный турнир ЧЕ-2020 по футболу стартует в четверг

Общество Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России Эксперты Федеральной службы государственной статистики РФ проанализировали информацию о продолжительности рабочей недели и определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.

Спорт Туктамышева поздравила бойфренда Лазукина после выступления на ЧМ Елизавета Туктамышева похвалила своего молодого человека Андрея Лазукина после выступления в короткой программе на чемпионате мира.

Футбол Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Политика Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.

Происшествия Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.

Происшествия Под Воронежем обрушилось здание котельной: погибла женщина Обрушение здания газовой котельной совхоза «Масловский» произошло около 10:20, уточнила представитель СКР.

Экономика «Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Авто Ravon заново сертифицировал для России свою популярную модель Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.

Экономика Citigroup решил продать золото Венесуэлы Американский конгломерат Citigroup намерен продать золото Венесуэлы в счет непогашенного кредита.

Общество Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.

Транспорт Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Экономика Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.

Футбол Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".

Происшествия Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.

Происшествия Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР Очаг залегал на глубине десять километров Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР.

Общество Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.

Происшествия ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.

Экономика ВС Чечни перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ Верховный суд Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики, суд потребовал от прокуратуры изложить позицию в письменном виде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Яна Рудковская назвала свой точный вес Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.

Происшествия В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.