Футбол
Стартует отборочный турнир ЕВРО–2020Авторадио 07:43
Стартует отборочный турнир ЕВРО–2020. Про традиции, Авторадио комментирует игры с участием нашей национальной сборной в рамках шоу «Большой футбол».
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Политика
Песков назвал критерии отбора новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Политика
РФ настроена на результативную работу с Белоруссией без эмоций
Россия настроена на результативную работу с Белоруссией, Москва будет продолжать ее в спокойном ритме без лишних эмоций и ждет такого же подхода со стороны Минска, сообщил в четверг МИД РФ.
Обновлено в 05:59
Экономика
«Ъ»: центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Чиновники остановили незаконную вырубку леса в Гладышевском заказнике
В среду, 20 марта, госинспекторы Комитета по природопользованию совместно с сотрудниками ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» и сотрудниками правоохранительных органов пресекли нелегальную вырубку леса на территории государственного природного заказника «Гладышевский», сообщает Смольный.
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Финансы
Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля сегодня до 63.50
Решение ФРС повысит спрос на рисковые активы Федеральная резервная систему США смягчила риторику, как и ожидали аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Культура
Самый популярный в мире YouTube-блогер проиграл конкуренту
Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг (известен под ником PewDiePie) уступил первенство блогу T-Series.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Италии мигрант поджег автобус со школьниками
Обновлено вчера в 09:51
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Определились время и место похорон Юлии Началовой
Семья певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, определилась с датой и местом ее захоронения.
Обновлено 18 марта в 09:00
Экономика
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Футбол
Экс-футболист «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир, ныне выступающий в роли играющего тренера австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз», в своём «инстаграме» поделился эмоциями от нового амплуа.
Обновлено в 07:15
Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море
Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Обновлено в 05:35
Здоровье
Студенты ИМО хотят продвигать на Новгородчине медицинский туризм
Студенты-медики хотят продвигать на Новгородчине медицинский туризм Студенты-медики представили проекты программы "Школа: Врачи Будущего".
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Дума одобрила закон об ипотечных каникулах в первом чтении
Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона об ипотечных каникулах.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД
Как уточняет "Свободная пресса", генсек НАТО утверждал, что "это общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США" Напомним, в начале февраля лидер США Дональд Трамп объявил о начале выхода Вашингтона из ДРСМД.
Обновлено в 07:22
Транспорт
Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта
В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Политика
Лавров пообещал оценить выборы президента Украины по их результатам
Россия посмотрит на конкретные результаты выборов президента Украины и по достоинству их оценит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:56
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00