Отборочный матч ЕВРО-2020 Россия - Кипр на стадионе «Нижний Новгород»начнется в 21:45ТК Волга 05:25

Сборная России сегодня сразится со сборной Кипра на стадионе "Нижний Новгород" в рамках отборочного матча ЕВРО-2020.

Отборочный матч ЕВРО-2020 Россия - Кипр на стадионе «Нижний Новгород»начнется в 21:45

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