Отбор Евро-2020. Россия в Саранске сыграет с Сан-МариноБомбардир.ру 02:26

Сегодня, 8 июня, состоится матч третьего тура отбора Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Игра состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Ранее команды дважды встречались друг с другом.

Отбор Евро-2020. Россия в Саранске сыграет с Сан-Марино

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