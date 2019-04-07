Начался матч между «Зенитом» и «Локомотивом»Нева Спорт 12:00

В Москве стартовала игра 22-го тура российской премьер-лиги между местным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая проходит на стадионе «РЖД Арена», началась в 19:00 по московскому времени.

Начался матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

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