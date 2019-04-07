Футбол
Начался матч между «Зенитом» и «Локомотивом»Нева Спорт 12:00
Эдер
|14′
Хвича Кварацхелия
|39′
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
21
Кварацхелия
7
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
24
Эдер
11
Миранчук
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
В Москве стартовала игра 22-го тура российской премьер-лиги между местным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая проходит на стадионе «РЖД Арена», началась в 19:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране
Глава словацкого внешнеполитического ведомства намерен договориться с американской стороной о соглашении, которое бы полностью бы не допускало бы размещение военных частей США в Словакии.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» 1987 года
Обновлено в 12:11
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Космос
Учёные открыли звезду, которая не должна существовать
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери
Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Политика
Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Происшествия
Внедорожник врезался в электричку в Тверской области
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал Электричка столкнулась с внедорожником Mercedes на железнодорожном переезде в Конаковском районе Тверской области утром 7 апреля.
Обновлено в 10:02
Происшествия
На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление
На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена.
Обновлено в 06:28
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Космос
Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу
Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено 05 апреля в 05:36
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Пакистан предостерег Индию от возможных «авантюр» в Кашмире
Министерство иностранных дел Пакистана в воскресенье вызвало заместителя главы дипмиссии Индии в Исламабаде, где ему было вынесено "предостережение" в связи с возможными провокациями в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
Обновлено в 11:52