Футбол

Начался матч между «Зенитом» и «Локомотивом»Нева Спорт 12:00

Локомотив — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
В Москве стартовала игра 22-го тура российской премьер-лиги между местным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». Встреча, которая проходит на стадионе «РЖД Арена», началась в 19:00 по московскому времени.
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Начался матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

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