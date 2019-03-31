Здоровье
От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеванийРоссийская газета 01:04
Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
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Опасная сыпь: дерматологи предупреждают о недопустимости самодиагностики
Приморская газетавчера в 23:13
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