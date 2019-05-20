Гаджеты

TSMC продолжит поставлять Huawei мобильные чипы3DNews 07:49

Не секрет, что лидерами в сфере производства полупроводниковых устройств являются компании Intel, Samsung, TSMC, GlobalFoundries, Groen и UMC. Не исключено, что в будущем для решения проблем с поставками комплектующих Huawei придётся полагаться только на китайских производителей.
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Huawei лишился ключевых партнеров из-за Трампа

Lenta.ru02:01

Пять американских компаний отказались продавать свою продукцию Huawei

РБК05:43

Дональд Трамп оставил Huawei без всего американского

Коммерсантъ05:22

Google прекращает работу с Huawei. Что станет с устройствами китайской компании?

ТАСС03:52

Bloomberg: США запустили «ядерную ракету» в Huawei, теперь ей грозит банкротство

Газета.Ru10:21

Ряд американских компаний вслед за Google сворачивают своё сотрудничество с Huawei

Эхо Москвы01:45

Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

Комсомольская правда01:05
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Экономика

ЦБ сообщил о росте зарплат в России

Россияне, работающие в сферах торговли, строительстве и обрабатывающей промышленности, в 2019 году ощутили рост зарплат, а в банках оклады падают.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год

«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale

В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec ищут предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Наука

Эксперимент на мышах показал, что боль влияет на обучение

Проведенные раньше эксперименты показали, что определенный звук, воспроизведенный перед ударом тока, заставляет мышей бояться.
Обновлено 18 мая в 13:16
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Политика

Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа

Представители Эквадора передали американской стороне личные вещи и документы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в посольстве страны в Лондоне.
Обновлено в 12:48
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
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