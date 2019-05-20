От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и дрIT-World 06:41

После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами. Эмбарго на поставку своей продукции Huawei ввели Qualcomm, Intel, Xilinx, Infineon и Broadcom.

От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

Здоровье На Украине с начала года корью заболели около 50 тысяч человек Корью с начала года на Украине заболели почти 50 тысяч человек, 20 мая сообщает пресс-служба украинского Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Хоккей Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.

Политика Гройсман призвал Зеленского предложить кандидатуру на пост премьера Как сообщает украинский телеканал ICTV, написавший прошение об отставке глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман после инаугурации Владимира Зеленского призвал нового главу государства оперативно представить кандидатуру на пост премьера.

Энергетика Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Энергетика «Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы «Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Армия и оружие Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+, а также способен поражать «цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».

Политика Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление постпреда России Василия Небензи выкриками с места.

Политика Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Армия и оружие Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400 Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Космос Без Луны Земля была бы безжизненной пустыней, считают астрономы До сих пор считалось, что она родилась во внутренней Солнечной системе вблизи нашей планеты, однако теперь благодаря изотопному анализу молибдена астрономы показали, что Тейя сформировалась на задворках Солнечной системы и доставила огромное количество воды на Землю.

Происшествия В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.

Политика В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.

Происшествия Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются Переговоры с мужчиной, который забрался на Эйфелеву башню во французской столице и отказывается спускаться с неё, продолжаются, передаёт France Info.