Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и дрIT-World 06:41
После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами. Эмбарго на поставку своей продукции Huawei ввели Qualcomm, Intel, Xilinx, Infineon и Broadcom.
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Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной
После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Футбол
Эрик Бикфалви не сыграет за «Урал» в финале Кубка России
Румынский полузащитник клуба-финалиста Кубка России "Урала" Эрик Бикфалви не сыграет в решающем матче за трофей против московского "Локомотива".
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 09:52
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Политика
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком.
Обновлено в 03:23
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах
Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства
Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:49
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В США прохудился ядерный саркофаг: Отходы пойдут в Тихий океан
Следовательно, радиоактивные отходы пойдут в Тихий океан.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Назначен новый начальник Московской железной дороги
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в понедельник представил коллективу Московской железной дороги нового начальника Михаила Глазкова, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Обновлено в 09:23