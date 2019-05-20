От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и дрIT-World 06:41

После объявления о прекращении сотрудничества между Google и Huawei, еще ряд компаний отказались от работы с китайцами. Эмбарго на поставку своей продукции Huawei ввели Qualcomm, Intel, Xilinx, Infineon и Broadcom.

От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

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