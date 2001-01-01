Экономика
От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от КубаниREGNUM вчера в 14:36
Константин Затулин (" Единая Россия") по итогам 2018 года отчитался о доходах в 9,447 млн рублей (8,1 млн в 2017). В его собственности три земельных участка, квартира в России и квартира в Испании, а также — творческая мастерская. В собственности депутата Audi A8L.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Автоспорт
Даниил Квят получил штрафные баллы
На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено в 04:26
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Сеть 5G в Великобритании тестируют на коровах
Обновлено в 00:04
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Обновлено в 04:44
Происшествия
Милонов обратился в полицию из-за нападения «пьяных эвакуаторщиков»
Сам депутат уверяет, что столкнулся с «пьяными эвакуаторщиками и бандитизмом».
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Политика
У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Хоккей
Овечкин назвал 38-летнего Орпика секретным оружием «Вашингтона»
Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли: 38 лет и 199 дней.
Обновлено в 04:30
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
Обновлено в 01:23
Политика
Сторонники Ассанжа устроили митинг в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа в Лондоне вышли на митинг.
Обновлено вчера в 23:22
Интернет
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурной форме
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе
18-летняя Яна Шевцова обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Инцидент произошел в одном из ночных заведений Ханты-Мансийска.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Тыве
Полиция Тывы ведёт розыск девяти заключенных, сбежавших из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает в воскресенье республиканское ведомство.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Известный российский правозащитник ночью устроил стрельбу в центре Москвы и был задержан.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Уголовное дело возбудили после контртеррористической операции в Тюмени
После проведения контртеррористической операции сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Украинские силовики опубликовали видео удара по позициям ДНР
Вооруженные силы Украины заявили об ударе по позициям ополчения ДНР, в результате которого якобы были убиты два ополченца; в Сети также опубликовано видео нанесения удара по блиндажу ополченцев.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть его сына на родину
Джон Шиптон, отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвал власти Австралии вернуть его сына на родину, сообщает телеканал SBS News.
Обновлено в 04:41