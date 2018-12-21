Общество

От российских SSJ100 может отказаться единственный европейский эксплуатант
Ведомости
12:23

В следующем году ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Это следует из слов президента «Гражданских самолетов Сухого» Александра Рубцова.
Ведомости12:23

Подробнее о событии

Единственный эксплуатант SSJ100 в Европе допустил разрыв сделки с Россией

РБК16:16

Последняя европейская компания собралась отказаться от дефектных «Суперджетов»

URA.Ru13:00

От российских SSJ100 может отказаться единственный европейский эксплуатант

Ведомости12:23

От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант

Интерфакс11:37

Еще одна европейская компания собралась отказываться от SSJ-100

Взгляд.ру11:22

«Гражданские самолеты Сухого» и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году

ТАСС11:52

Гражданские самолеты Сухого планируют в 2019 году поставить 28 самолетов SSJ-100

РЖД-Партнер04:46
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» изменил время вылета 11 субботних рейсов из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение перенести время вылета 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:50
Общество

Водителям не придется сдавать экзамены на знание ПДД при обмене прав

ГИБДД России не видит никаких оснований для введения экзаменов для водителей, которые меняют водительские удостоверения.
Обновлено в 09:52
Транспорт

Скоростной поезд запустили из Москвы в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что первый диаметр появится в следующем году и свяжет железнодорожным сообщением Одинцово и Лобню.
Обновлено в 09:52
Транспорт

В московском транспорте подорожает проезд

С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество

Рижский митрополит оказался агентом КГБ

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Общество

Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными

Совет Федерации одобрил 21 декабря на последнем пленарном заседании осенней сессии закон об ответственном обращении с животными, регламентирующий статус приютов, порядок выгула собак, а также запрещающий пропаганду жестокого обращения с животными.
Обновлено в 05:36
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов

Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество

ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»

"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Религия

Священников-педофилов призвали сдаваться

Папа Римский Франциск призвал католических священников, когда-либо совершавших преступления сексуального характера в отношении детей, сдаваться властям.
Обновлено в 09:04
Общество

Французские «желтые жилеты» вновь проведут акции протеста в субботу

Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено в 08:11
Общество

Названы самые популярные коты года

«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Путешествия

Почти 5,5 тыс. клиентов «Жемчужной реки» лишились отдыха

Почти 5,5 тысяч клиентов туроператора "Жемчужная река", купивших путевки на китайский остров Хайнань, не смогли вылететь на отдых из-за остановки деятельности компании, страхового покрытия ответственности туроператора не хватит на выплаты всех компенсаций.
Обновлено в 02:53
Общество

Spiegel принес извинения на фоне скандала вокруг автора журнала

Немецкий журнал Der Spiegel принес свои извинения в новом выпуске журнала, посвященном скандалу с его автором.
Обновлено в 12:54
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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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