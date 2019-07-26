В предпоследний день недели американские индексы перешли от роста к снижению. Dow Jones Industrial Average к концу торгов четверга опустился на 0,5%, столько же потерял индекс крупнейших компаний США S&P 500, индекс биржи NASDAQ просел на 1%. Накануне индексы обновили исторические максимумы.

От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус

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