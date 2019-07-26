Финансы
От рекордов к падению: американские индексы ушли в минусРБК 02:00
В предпоследний день недели американские индексы перешли от роста к снижению. Dow Jones Industrial Average к концу торгов четверга опустился на 0,5%, столько же потерял индекс крупнейших компаний США S&P 500, индекс биржи NASDAQ просел на 1%. Накануне индексы обновили исторические максимумы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
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Экономика
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Происшествия
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Политика
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Обновлено в 16:20
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Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы
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Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
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Обновлено в 08:26
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Игры
Три части DOOM вышли на мобильные платформы
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Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Здоровье
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Футбол
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Обновлено в 13:49
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
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Политика
Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой
Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Музыка
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Крупнейший в России аукционный дом «Литфонд» объявил он намерении продать на предстоящих 27 июля торгах обложку третьего альбома популярной рок-группы Nirvana «In Utero» с подписями всех ее членов, в том числе и лидера Курта Кобейна.
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
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Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
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Футбол
Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в год
Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год. Сообщается, что остается согласовать последние детали перехода Бэйла.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44