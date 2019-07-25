Финансы
Американские фондовые индексы упали вчера рекордными темпами за месяцФинмаркет 02:06
Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения во 2-м квартале сократил чистую прибыль, несмотря на рост выручки. Капитализация Ford Motor Co. упала на 7,5% на новости о сокращении прибыли автопроизводителя во 2-м квартале на 86%.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
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Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в прошлом месяце после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 02:46
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:31
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Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
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Экономика
Банк «Траст» просит признать банкротом структуру Минца
Московский арбитражный суд принял к производству два заявления банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» бизнесмена Бориса Минца, говорится в данных картотеки дел суда.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Петросяна борется за миллиардную коллекцию юмориста
В Сети появились сведения, что дочь Евгения Петросяна борется за миллиардную коллекцию российского юмориста, который развелся с Еленой Степаненко.
Обновлено в 02:07
Общество
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Решение о переносе срока начала выдачи номеров нового образца было принято после обращений ГИБДД в Росстандарт.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
ЖКХ
Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года
Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.
Обновлено в 01:41
Наука
Беспроводные имплантаты позволили пациентам управлять протезом руки
Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом руки, которая ампутирована выше локтя.
Обновлено вчера в 18:40
Культура
Ольга Бузова получила травму колена на концерте в Баку
Ольга Бузова получила травму во время концерта на фестивале «Жара» в Баку. Певица поскользнулась на мокрой сцене и упала.
Обновлено в 02:41
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено 24 июля в 15:45
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Гаджеты
Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Подросток проломил голову приезжему в Москве
Между 16-летним подростком и 38-летним приезжим возник конфликт, в результате которого парень ударил мужчину по голове, а затем скрылся.
Обновлено в 02:29
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37