Финансы
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономикеРБК 03:25
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет. Однако этот вывод делается при помощи такого показателя, как подушевой ВВП.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Московский Комсомолец30 марта в 23:12
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
ЖКХ
Беглов поручил отмыть Санкт-Петербург к майским праздникам
Беглов, который участвовал в заседании, заявил, что следует полностью отмыть город к майским праздникам.
Обновлено в 08:07
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 01:39
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты
Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".
Обновлено в 07:10
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Врачи восстановили полную картину болезни и смерти Началовой
Подруга Началовой Мария Фролова, которая возглавляет одну из клиник Москвы, рассказывает, что в смерти певицы серьезную роль сыграл диабет.
Обновлено в 05:52
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика
ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Авто
Семейство Ford C-Max завершит рыночную карьеру летом
В рамках оптимизации бизнеса в Европе концерн Ford заявил о прекращении выпуска компактвэна Ford C-Max и его собрата Grand C-Max в немецком городе Саарлуи с июня 2019-го.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы
Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Происшествия
В ФРГ пока не установили личности погибших в крушении самолета
В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренера
Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста.
Обновлено в 09:02
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Происшествия
Бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного вора в законе в Москве
Срочные новости из столицы: в Москве бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, более известного в уголовной среде как Мелия.
Обновлено в 05:29
Энергетика
Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Футбол
Погба: «Все мечтают попасть в „Реал“, но я счастлив в МЮ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он несчастлив в английском клубе и хочет перейти в "Реал".
Обновлено в 06:49