Финансы

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономикеРБК 03:25

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет. Однако этот вывод делается при помощи такого показателя, как подушевой ВВП.
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Китайская экономика прекратила спад? Что это значит для рынков?

Вести.Финанс01:27

Приятных покупок в технологичном секторе – американский премаркет

Financial One07:12

Рубль в течение недели останется в диапазоне 65-66 за доллар

Finam.Ru07:45

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

РБК03:25

Инвесторы усилили аппетит к риску, рубль может отыграть часть потерь

ПРАЙМ04:21

Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5

Московский Комсомолец30 марта в 23:12

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в марте повысился до 54,8 пункта

ТАСС30 марта в 22:03
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ЖКХ

Беглов поручил отмыть Санкт-Петербург к майским праздникам

Беглов, который участвовал в заседании, заявил, что следует полностью отмыть город к майским праздникам.
Обновлено в 08:07
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Обновлено в 01:39
Происшествия

Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме

Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты

Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".
Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов

В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Врачи восстановили полную картину болезни и смерти Началовой

Подруга Началовой Мария Фролова, которая возглавляет одну из клиник Москвы, рассказывает, что в смерти певицы серьезную роль сыграл диабет.
Обновлено в 05:52
Общество

Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует

В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика

ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными

Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Авто

Семейство Ford C-Max завершит рыночную карьеру летом

В рамках оптимизации бизнеса в Европе концерн Ford заявил о прекращении выпуска компактвэна Ford C-Max и его собрата Grand C-Max в немецком городе Саарлуи с июня 2019-го.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы

Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Происшествия

В ФРГ пока не установили личности погибших в крушении самолета

В генконсульстве России в Бонне заявили, что личности погибших в результате крушения самолета около аэропорта Франкфурт-Эгельсбах пока не установлены.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

Обновлено в 07:11
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

Обновлено в 03:21
Футбол

«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренера

Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста.
Обновлено в 09:02
Экономика

С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Авто

Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»

По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:44
Происшествия

Бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного вора в законе в Москве

Срочные новости из столицы: в Москве бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, более известного в уголовной среде как Мелия.
Обновлено в 05:29
Энергетика

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Футбол

Погба: «Все мечтают попасть в „Реал“, но я счастлив в МЮ»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он несчастлив в английском клубе и хочет перейти в "Реал".
Обновлено в 06:49
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