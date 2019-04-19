От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктовТАСС 11:50

Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, все пожары локализованы.

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

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