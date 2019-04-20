Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25ТАСС 01:27

Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
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Опубликовано видео пожаров в Забайкальском крае

РИА Новости02:58

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25

ТАСС01:27

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Газета.Ru03:05

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