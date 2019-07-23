Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Политика Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.

Наука Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Внесен законопроект о контроле электронной почты В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.

Экономика Средние зарплаты россиян выросли Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Общество Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.

Здоровье Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.

Технологии Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".

Единоборства Тренер Дадашева прокомментировал его смерть Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть своего подопечного.

Культура Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.

Космос Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.

Экономика Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Политика Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.

Происшествия Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве супруги.

Наука Ученые ускорили работу квантового компьютера в 200 раз Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали квантовые процессоры, которые в 200 раз быстрее ныне существующих.