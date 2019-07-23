Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости 16:40

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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Спикер Госдумы ждет публичных извинений от руководства Грузии

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

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Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
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Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом

Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
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Происшествия

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Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Политика

Внесен законопроект о контроле электронной почты

В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
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Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол

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Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Общество

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Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
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Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
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Кузнецова изучит ЧП с посаженным на цепь кубанским мальчиком

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Футбол

«СЭ»: «Локомотив» может подписать полузащитника Переца из «Маккаби»

«Локомотив» интересуется полузащитником «Маккаби» (Тель-Авив) Дором Перецем. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 16:08
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Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
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Тренер Дадашева прокомментировал его смерть

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть своего подопечного.
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Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
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Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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Таймазов обжалует решение о лишении золотой медали Игр-2012 по борьбе

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Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики

Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
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Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве супруги.
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Ученые ускорили работу квантового компьютера в 200 раз

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали квантовые процессоры, которые в 200 раз быстрее ныне существующих.
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Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан, которые по суду были лишены родительских прав.
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