Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости 16:40
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Наука
Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом
Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Обновлено в 01:30
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Внесен законопроект о контроле электронной почты
В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии
Обновлено в 07:41
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Общество
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Футбол
«СЭ»: «Локомотив» может подписать полузащитника Переца из «Маккаби»
«Локомотив» интересуется полузащитником «Маккаби» (Тель-Авив) Дором Перецем. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 16:08
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Единоборства
Тренер Дадашева прокомментировал его смерть
Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть своего подопечного.
Обновлено в 14:51
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Космос
Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики
Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
Обновлено в 14:03
Экономика
Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму
Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Политика
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме
Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве супруги.
Обновлено в 14:07
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Наука
Ученые ускорили работу квантового компьютера в 200 раз
Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали квантовые процессоры, которые в 200 раз быстрее ныне существующих.
Обновлено в 13:31
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан, которые по суду были лишены родительских прав.
Обновлено в 09:20