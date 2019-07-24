Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед РоссиейЮжный Федеральный вчера в 20:44
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны. «Если нахамили публично, то и извинения обязаны сделать публично», — отметил российский политик.
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Единоборства
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Обновлено в 06:14
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком
Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Здоровье
Около 160 тыс. детей и подростков заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году
Как отмечается в опубликованном ею в Женеве докладе, в 2018 году ВИЧ-инфекцией в мире заразились около 160 тыс. детей и подростков, тогда как цель состояла в том, чтобы таких случаев стало менее 40 тыс.
Обновлено в 01:13
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Ярославской области подростки избили сверстника
Подростки в Ярославской области жестоко избили своего сверстника, сняли избиение на видео и выложили в интернет, полиция начала проверку.
Обновлено в 05:23
Экология
Дымка с неприятным запахом окутала Екатеринбург
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия
Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Политика
МВФ: Украина потеряет треть трудоспособного населения к 2050 году
Около трети работоспособного населения потеряет Украина до 2050 года из-за крайне низкой рождаемости и бегства людей за границу.
Обновлено в 05:33
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Однорукий боец дебютирует в Bellator 24 августа
Ньюэлл, родившийся без левой руки из-за врожденной ампутации, является одним из самых успешных бойцов ММА в Коннектикуте.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe
Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Нефтчи» не может вылететь на матч с «Арсеналом»
Напомним, что первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским "Арсеналом" и бакинским "Нефтчи" состоится в четверг, 25 июля, в Туле и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Обновлено в 02:59
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»
На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сирийской провинции Даръа
ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы», а также иранским позициям в сирийской провинции Даръа, передает ФАН.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились
42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.
Обновлено в 04:26
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54