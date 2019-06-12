Общество
От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый котLenta.ru 06:51
Питомец Бари Алибасова по кличке Чуча сбежал из его квартиры во время пресс-конференции. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина сообщает «Говорит Москва». По мнению родственников Алибасова, кот испугался и убежал накануне, 11 июня.
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с чего всё началось
Из квартиры находящегося в больнице продюсера Бари Алибасова убежал его кот Чуча, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил PR-директор Б.Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.Агентство Москва06:30
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