От любви до ненависти: Почему Де Врей не играет против бывшего клубаЕвро-футбол.ру вчера в 07:11

Правда, позже Де Врей признался, что в последний момент у него было плохое предчувствие, о чем он уведомил клуб, но менять состав главный тренер отказался. В итоге, матч Де Врей заканчивал на скамейке запасных в слезах.

От любви до ненависти: Почему Де Врей не играет против бывшего клуба

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