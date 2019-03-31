Футбол

От любви до ненависти: Почему Де Врей не играет против бывшего клубаЕвро-футбол.ру вчера в 07:11

Интер — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Сергей Милинкович-Савич
27′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
67′
Луис Альберто
Марко Пароло
Борха Валеро
Раджа Наингголан
74′
Данило Д′Амброзио
Антонио Кандрева
80′
Бальде Кейта
Жоау Мариу
84′
87′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
Правда, позже Де Врей признался, что в последний момент у него было плохое предчувствие, о чем он уведомил клуб, но менять состав главный тренер отказался. В итоге, матч Де Врей заканчивал на скамейке запасных в слезах.
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