ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартирРоссийская газета вчера в 19:15

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее. Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?
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с чего всё началось

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет.
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