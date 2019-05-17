Трагедия в Шереметьеве
От экипажей потребовали противопожарные тренировки после ЧП с SSJ 100Газета.Ru 09:58
После крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево от экипажей потребовали проводить отработку действий при пожаре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Росавиации.
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям проводить противопожарные тренировки экипажей
Парламентская газета09:57
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