От чего умер актер Алексей БулдаковГазета.Ru 10:20

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты". О смерти сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

От чего умер актер Алексей Булдаков

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