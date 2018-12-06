В России от бедности и низких доходов страдают те люди, у которых есть большие семьи, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

От бедности в России страдают большие семьи — Медведев

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