Политика

От бедности в России страдают большие семьи — Медведев
REGNUM
06:17

В России от бедности и низких доходов страдают те люди, у которых есть большие семьи, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
REGNUM06:17

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Медведев назвал, кто страдает от бедности в России

ToDay News Ufa12:13

Медведев пообещал концентрироваться на помощи многодетным семьям

Красная весна06:36

От бедности в России страдают большие семьи — Медведев

REGNUM06:17

Медведев рассказал, кто в России страдает от бедности

Телеканал 360°05:19

Медведев рассказал о цели снизить бедность в России в два раза

ФАН04:44

Медведев ждет от министров плана по борьбе с «постыдным явлением»

Росбалт04:40

Медведев намерен снизить уровень бедности в России в два раза

iReactor04:31
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 13:00
Политика

Лавров и глава МИД Германии обсудили инцидент в Керченском проливе

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе встречи в Милане обсудили незаконные действия Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Обновлено в 12:38
Политика

Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением

Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 13:00
Политика

КС России признал конституционным договор о границе Ингушетии и Чечни

Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй.
Обновлено в 13:00
Политика

Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку

Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 12:36
Политика

Военные из США провели внеплановый полет над Украиной

США и союзники провели внеплановый полет над Украиной из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.
Обновлено в 12:00
Политика

Трамп назвал себя жертвой харассмента в связи с «российским делом»

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы серьёзно ухудшает его рейтинг доверия.
Обновлено в 12:40
Политика

Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что объявление созыва объединительного церковного собора президентом Украины Петром Порошенко говорит о вмешательстве в дела церкви и нарушении конституции.
Обновлено в 12:59
Политика

Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота

Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов».
Обновлено в 12:46
Политика

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:03
Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 12:06
Политика

Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии

Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов.
Обновлено в 12:34
Политика

На Украине боевиков уравняли в правах с ветеранами

На Украине националистов уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 10:56
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