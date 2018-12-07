Экономика
Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.
Коммерсантъ17:47
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«Группа ГАЗ» надеется на переходный период при реализации решений по поддержке автопрома
ТАСС07 декабря в 14:09
Козак анонсировал отмену почти всех целевых субсидий автопрому
Парламентская газета07 декабря в 09:00
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Экономика
РФ вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году
Общая доля продаж вооружений, производимых десятью российскими компаниями из топ-100 крупнейших производителей мира, составила в прошлом году 9,5%. Это делает Россию вторым по величине производителем вооружения в 2017-м году.
Обновлено в 21:33
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 21:22
Экономика
СМИ узнали о переходе советника Грефа в структуры Дерипаски
Советник президента Сбербанка Германа Грефа Максим Полетаев в начале следующего года может покинуть Сбербанк и перейти в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 21:28
Экономика
«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России
К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 20:52
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 20:43
Экономика
Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg
В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку.
Обновлено в 19:14
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено в 20:16
Политика
Экс-премьер Украины назвал ситуацию с выплатой госдолга критической
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отреагировал на заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что в течение следующих двух лет страна должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:43
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией.
Обновлено в 21:35
Экономика
Индекс Hang Seng упал на 268 пунктов при открытии торгов в Гонконге
Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии в понедельник сократился на 268 пунктов (1,03%), до 25794 пунктов, свидетельствуют биржевые индикаторы.
Обновлено в 21:40
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 19:34
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика
Объем китайского турпотока в России вырос на 13,6%
Турпотокиз Китая в Россию вырос на 13,6% в январе-сентябре 2018 года - до 1,4 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Туристической ассоциации "Мир без границ" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 21:37