Экономика
От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарстваРоссийская газета вчера в 09:10
Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств по ценам от 50 до 500 рублей показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъ08 августа в 18:31
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