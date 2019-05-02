Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Обновлено в 01:53
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении»
Алсу уже объявляла результаты голосования от России и принимала участие в конкурсе в 2000 году.
Обновлено 30 апреля в 22:23
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире
Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора, главу министерства юстиции Уильяма Барра, которого резко критиковали сенаторы на слушаниях в конгрессе в среду.
Обновлено вчера в 21:23
Авто
Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт
Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Шоу-бизнес
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой
Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Культура
Леонид Каневский: «Главное сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»
Думаю, появится ещё один Каневский, который со своей интонацией, своим отношением расскажет об этом времени.
Обновлено в 02:12
Экономика
Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
Обновлено в 02:54