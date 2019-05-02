От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

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