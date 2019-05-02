Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
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От Зеленского потребовали на коленях извиниться за дела Порошенко

URA.Ruвчера в 23:18

Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

Вести.Ruвчера в 23:03

Экс-депутат Рады призвал Зеленского покаяться в Одессе за содеянное Порошенко

ФАНвчера в 04:21

Экс-депутат призвал Зеленского встать на колени у Дома профсоюзов в Одессе

РИА Новостивчера в 21:59

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Известиявчера в 21:40

От Зеленского требуют покаяния за содеянное Порошенко в Одессе

Газета.Ruвчера в 20:31

Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе

News.ruвчера в 22:16
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Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Обновлено в 01:53
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении»

Алсу уже объявляла результаты голосования от России и принимала участие в конкурсе в 2000 году.
Обновлено 30 апреля в 22:23
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире

Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Политика

Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы

Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора, главу министерства юстиции Уильяма Барра, которого резко критиковали сенаторы на слушаниях в конгрессе в среду.
Обновлено вчера в 21:23
Авто

Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин

Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт

Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»

По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Шоу-бизнес

Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой

Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Футбол

Французский клуб подшутил над достижением Месси

Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
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Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Культура

Леонид Каневский: «Главное сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»

Думаю, появится ещё один Каневский, который со своей интонацией, своим отношением расскажет об этом времени.
Обновлено в 02:12
Экономика

Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда

Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
Обновлено в 02:54
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Эпизод общего политического кризиса на Украине. Первое время происходило в правовых рамках, без явных проявлений насилия: сторонники Евромайдана выступали за смену власти и возвращение Украины на путь евроинтеграции, а противники - за восстановление порядка в стране, интеграцию с Россией в рамках Таможенного союза, против экстремизма праворадикальных группировок.
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