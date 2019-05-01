Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
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Общество
500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Участница конкурсов фитнес-бикини отметила, что некоторые продукты не только портят фигуру, но и в целом наносят вред пищеварительной системе и здоровью.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Самарской области при пожаре в двух домах погибли два человека
Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 00:02
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна
В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»
Обновлено вчера в 04:14
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Юрген Клопп: несмотря на счет, «Ливерпуль» провел отличный матч
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Экономика
Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов
Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 23:27
Космос
«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Роспотребнадзор не советует дачникам стоять в позе «страуса»
Региональное Управление Роспотребнадзора призывает дачников не забывать о своем здоровье при работе участке.
Обновлено в 01:04
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44