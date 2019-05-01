Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
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От Зеленского потребовали на коленях извиниться за дела Порошенко

URA.Ruвчера в 23:18

От Зеленского требуют покаяния за содеянное Порошенко в Одессе

Газета.Ruвчера в 20:31

Экс-депутат призвал Зеленского встать на колени у Дома профсоюзов в Одессе

РИА Новостивчера в 21:59

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Известиявчера в 21:40

Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

Вести.Ruвчера в 23:03

Экс-депутат Рады призвал Зеленского покаяться в Одессе за содеянное Порошенко

ФАНвчера в 04:21

«Вы просто обязаны прибыть в Одессу и возложить цветы к Дому Профсоюзов»: обращение Алексея Журавко к Владимиру Зеленскому

Новостной фронтвчера в 03:21
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Общество

500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Участница конкурсов фитнес-бикини отметила, что некоторые продукты не только портят фигуру, но и в целом наносят вред пищеварительной системе и здоровью.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Самарской области при пожаре в двух домах погибли два человека

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 00:02
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»

По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено вчера в 04:14
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Футбол

Юрген Клопп: несмотря на счет, «Ливерпуль» провел отличный матч

Обновлено вчера в 18:59
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Экономика

Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов

Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:23
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 23:27
Космос

«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Здоровье

Роспотребнадзор не советует дачникам стоять в позе «страуса»

Региональное Управление Роспотребнадзора призывает дачников не забывать о своем здоровье при работе участке.
Обновлено в 01:04
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Эпизод общего политического кризиса на Украине. Первое время происходило в правовых рамках, без явных проявлений насилия: сторонники Евромайдана выступали за смену власти и возвращение Украины на путь евроинтеграции, а противники - за восстановление порядка в стране, интеграцию с Россией в рамках Таможенного союза, против экстремизма праворадикальных группировок.
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