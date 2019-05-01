Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
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Экономика
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов
Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:30
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Ко дню рождения принцессы Шарлотты: 20 милых фото дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Второго мая 2015 года на свет появилась единственная, на данный момент, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» одержала третью победу над «Айлендерс»
Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии
В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо
Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Музыка
Назван состав российского жюри на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 07:22