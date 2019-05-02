Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в ОдессеИзвестия вчера в 21:40
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом он 1 мая написал в своем Facebook.
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Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Потапов стал игроком «Авангарда»
Обновлено в 03:53
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Космос
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Актриса из «Игры престолов» тайно вышла замуж за Джо Джонаса
Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не захотела лишнего шума вокруг личных амурных дел и тайно вышла замуж за своего возлюбленного, американского певца Джо Джонаса.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:57
Здоровье
Диетологи рассказали, почему нельзя кушать мед вместо сахара
По словам авторов исследования, потребители часто вместо сахара добавляют в пищу и питье мед, считая его более полезным для здоровья.
Обновлено в 04:13
Технологии
Люди Зет выходят на тропу потребления
Исследователи относят к поколению Z молодых людей, родившихся в диапазоне 1996/1998–2010/2011 годов.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Музыка
Фестиваль Башмета откроется в Ярославле
XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07