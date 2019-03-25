Футбол

От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистомГазета.Ru 12:02

Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь. Однако позже защитник "Ньюкасл Юнайтед" Шер продолжил игру. Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистом

Газета.Ru12:02

УЕФА призвали выяснить причину возвращения швейцарца Шера в игру после сотрясения мозга

ТАСС13:04

У УЕФА требуют выяснить, почему игрок сборной Швейцарии продолжил матч с травмой

Чемпионат12:08

UEFA призвали расследовать инцидент с возвращением на поле травмированного игрока

Москва 2413:35

У УЕФА требуют расследовать, почему игрок сборной Швейцарии продолжил матч после травмы головы

Спорт-Экспресс11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Технологии

Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая

Обновлено в 04:05
Происшествия

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Авто

Lamborghini задумалась о возрождении своей самой утилитарной модели

Руководство компании Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске преемника легендарного LM002.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США

США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Политика

В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Политика

Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле

Обновлено в 16:03
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Финансы

Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов

В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Обновлено в 07:25
Футбол

Турция на своем поле разгромила Молдавию

Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии

Минобороны России заявило о гибели трех российских военных в Сирии в конце февраля при нападении боевиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:13
Общество

В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров

Обновлено в 14:17
Авто

Кроссовер Mazda CX-9 посвежел и получил две новых комплектации

Автомобиль уже появился на рынке и доступен в четырех комплектациях, две из которых не были доступны ранее.
Обновлено в 09:51
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России

Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Интернет

Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Боевики обстреляли окраины сирийского Алеппо

Боевики открыли огонь по юго-западной окраине Алеппо в САР, сообщило сирийское государственное телевидение со ссылкой на собственного корреспондента.
Обновлено в 12:57
Политика

Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Футбол

Marca: «Реал» заинтересован в приобретении Мане

Первым приобретением Зидана стал защитник Эдер Милитао. Зидан вернулся в «Реал» 11 марта, сменив Сантьяго Солари.
Обновлено в 04:35
Кино

Гетеросексуальная версия «Богемской рапсодии» вышла в Китае

Обновлено в 11:57
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Космос

Количество обнаруженных экзопланет приблизилось к четырем тысячам

Обновлено в 08:04
Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Футбол

Неймар ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

Издание со ссылкой на слова Неймара-старшего, отца и представителя футболиста, сообщает, что игрок и ПСЖ уже начали переговоры по продлению соглашения.
Обновлено в 11:41
Футбол

Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)

На 29-ой минуте отборочного матча чемпионата Европы по футболу-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фабиан Шер
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист, центральный защитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швейцарии. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное