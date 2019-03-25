Футбол
От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистомГазета.Ru 12:02
Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь. Однако позже защитник "Ньюкасл Юнайтед" Шер продолжил игру. Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.
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