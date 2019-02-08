Музыка

От России на «Евровидение — 2019» отправится Сергей ЛазаревREGNUM 18:20

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что Россия будет участвовать в конкурсе во второй половине второго полуфинала — согласно результатам жеребьевки. Таким образом, выступление Лазарева должно состояться 16 мая.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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