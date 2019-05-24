Футбол
Кьеллини: удивился, увидев Погба на вечеринке БарцальиЧемпионат 07:38
Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего за € 105 млн перешёл в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что француз может вернуться в туринский клуб. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой хавбек может продолжить карьеру в «Барселоне» или мадридском «Реале».
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